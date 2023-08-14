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CNN указал на неизменность позиции Сербии по отношению к России

CNN: позиция Сербии по отношению к России постоянна, несмотря на давление Запада
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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США и Евросоюз (ЕС) с начала специальной военной операции (СВО) на Украине пытались настроить Сербию против России, однако Западу это не удалось. Об этом 14 августа сообщил телеканал CNN.

«Спустя 18 месяцев, по словам аналитиков, цели Запада не достигнуты. Сербия отказалась присоединяться к европейским санкциям против России», — отмечается в материале.

Как отмечают эксперты, политика Запада уже полтора года велась по двум направлениям. Во-первых, западные страны пытались приблизить к себе Сербию, а во-вторых, отдалить ее от России. Не получилось ни первого ни второго.

«Нам говорили, что Вучич присоединится к санкциям и покажет, что он действительно на нашей стороне. Этого не случилось», — сказала телеканалу депутат и председатель комитета по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс.

По ее словам, сербский лидер Александр Вучич «смеется в лицо Западу».

Сербия отказалась участвовать во всех раундах санкций ЕС против Москвы. В феврале Вучич обосновал свое решение не вводить санкции против России тем, что это была «единственная страна, которая не ввела против нас санкции в 1990-х годах» и поддержала территориальную целостность страны в ООН.

«Запад воспринимает Сербию как пророссийское звено в Европе»
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«Газета.Ru» уточняет, что хотя Сербия и присоединилась к резолюциям ООН, осуждающим конфликт на Украине, Вучич не проявляет особой готовности присоединиться к западным санкциям против РФ.

В начале августа Вучич заявил, что западные страны применяют гибридные методы борьбы с Россией в интернет-пространстве Сербии. Он подчеркнул, что Сербия ежедневно сталкивается со всеми этими гибридными уловками.

Также политик добавил, что страна не нарушит дружеские контакты и отношения с российской стороной. Он напомнил о том, что на данный момент Белград проводит независимую политику.

В июне политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что США недовольны Сербией из-за ее нежелания присоединиться к антироссийской коалиции. Он отметил, что Вашингтон делает всё, чтобы «побудить сербскую политическую элиту встать на путь предательства своих собственных национальных интересов».

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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