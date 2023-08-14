Врач назвала причины частого появления синяков

Сердечно-сосудистый хирург, заведующая отделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова 14 августа рассказала «Газете.Ru», какие факторы могут повысить риск появления синяков.

По словам медика, ломкость сосудов вызывают неполноценное питание, в частности, при недостатке витаминов С и Р, а также сахарный диабет.

Еще одна причина поражения сосудов системные аутоиммунные заболевания, например волчанка и васкулиты.

«Нередко синяки могут встречаться во время беременности, потому что происходит гормональный дисбаланс. При тромбоцитопении (состояние, характеризующееся аномально низким уровнем тромбоцитов. — Ред.) снижается количество тромбоцитов в крови. В результате у пациента наблюдаются частые носовые кровотечения, а под кожей могут появляться внушительные гематомы», — добавила Акулова.

Врач отметила, что к частому появлению гематом склонны пациенты, которые длительное время принимают кроверазжижающие препараты. При этом склонность к синякам растет с возрастом ввиду потери эластичности тканей и истощения вен, артерий и капилляров.

Синяки образуются в результате ударов об острые углы или о тупые предметы и проходят самостоятельно. В случае возникновения обширной гематомы необходимо медицинское вмешательство.

Ранее, 11 августа, хирург первой профессиональной сети ортопедических салонов «Ортека» Алексей Безрукавый рассказал, что отеки могут являться симптомами таких заболеваний, как поражение печени и почек. Кроме того, припухлости возникают при потреблении пищи с большим содержанием соли, предменструальном синдроме, беременности, приеме некоторых лекарств и нахождении в одной позиции долгое время.