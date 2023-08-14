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В Энергодаре сообщили об отсутствии проблем с безопасностью на ЗАЭС

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Недостатков, влияющих на безопасность после перевода энергоблока № 6 в состояние горячего останова на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), не выявлено. Об этом 14 августа сообщает администрация Энергодара.

«Специалисты проверили соблюдение требований регламентов и инструкций по эксплуатации в процессе перевода энергоблока № 6 ЗАЭС из состояния «холодный останов» в состояние «горячий останов». Недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено», — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

Там же отмечается, что отдел инспекций ядерной и радиационной безопасности на Запорожской АЭС Донского МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью (ЯРБ) контролирует проведение технологических операций на Запорожской АЭС.

Реакторную установку шестого энергоблока Запорожской АЭС перевели в состояние горячего останова 13 августа. Такую же установку четвертого энергоблока перевели в состояние холодного останова. Меры были приняты для надежного прохождения осенне-зимнего периода и поддержания исправного состояния оборудования.

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Ранее, 12 августа, корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал обстановку на Запорожской АЭС после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). ЗАЭС продолжает стабильно работать. При этом у станции есть защита на случай массированного удара. Причем ВСУ об этом знают, поэтому наносят удары по самым уязвимым местам — коммуникациям и системам охлаждения.

За два дня до этого, 10 августа, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа предположил, что Украина будет совершать провокации в отношении ЗАЭС. Он напомнил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая в ООН, подчеркивал, что стрелять по атомным объектам нельзя, но киевский режим пренебрегает этим условием.

При этом 29 июля постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что Запад должен призвать Киев отказаться от диверсий на ЗАЭС. Он подчеркнул, что любой инцидент на станции приведет к ужасным последствиям, возможно, для всего мира. По его словам, Украина продолжает провокации, несмотря на усилия МАГАТЭ.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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