Покинувший матч на скорой футболист ЦСКА Глебов избежал перелома позвоночника

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов избежал перелома позвоночника после столкновения в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ФК «Сочи», состоявшегося 13 августа. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщил журналистам директор по коммуникациям московского футбольного клуба Кирилл Брейдо.

17-летний спортсмен получил повреждение в первом тайме и был заменен в перерыве. После этого у него не двигалась нога, игрока забрали на скорой. В ЦСКА рассказали, что Глебов прошел осмотр, который показал, что футболист избежал перелома позвоночника.

«На сегодняшний день ему предписан постельный режим. Далее сделаем дополнительную МРТ (Магнитно-резонансная томография — Ред.), после чего определим срок лечения. На данный момент можно констатировать, что, к счастью, худший из прогнозов не подтвердился — никаких данных о переломе позвоночника не получено», — сказал Брейдо.

Глебов перешел в ЦСКА в 2019 года. За основную команду он дебютировал 5 марта 2023 года.

Встреча, прошедшая накануне, 13 августа, в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. Московский клуб набрал девять очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. «Сочи», который смог заработать три очка, — на 11-й строчке.