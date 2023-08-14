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Рейтинговые скачки: Самсонова стала первой ракеткой России

Людмила набрала отличную форму и вполне может блеснуть на US Open – 2023
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Фото: REUTERS
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Россиянка Людмила Самсонова не смогла выиграть первый турнир категории «Мастерс» в карьере, уступив в финале Canadian Open – 2023 американке Джессике Пегуле. Тем не менее уроженка Оленегорска показала очень сильный перформанс, обыграв сразу двух представительниц топ-5. 14 августа 24-летняя Самсонова впервые стала первой ракеткой России, обойдя Дарью Касаткину. На этой неделе у Людмилы будет возможность развить свой успех в Цинциннати. Борьбу на американском «Мастерсе» она начнет матчем с чешкой Линдой Носковой в 1/32 финала.

Напряженный график

Canadian Open – 2023 Людмила Самсонова запомнит надолго. С одной стороны, в Монреале она впервые смогла дойти до финала турнира категории ATP 1000. С другой — из-за канадской погоды и действий организаторов, ставивших матчи россиянки так, что ей пришлось дважды в финальной фазе турнира играть по две встречи в день.

Сложно представить, что творилось в голове Людмилы после победы в полуфинале (1:6, 6:1, 6:2) над чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной из Казахстана. Соперницы провели на корте час и 45 минут, но при этом обмены ударами были очень мощными и интенсивными, поэтому сил россиянка потратила немало. Мало того, двумя днями ранее Людмиле уже «везло» сыграть дважды за день — тогда она с гигантским трудом в трех партиях победила вторую ракетку мира Арину Соболенко, а затем справилась в двух сетах с олимпийской чемпионкой Токио-2020 Белиндой Бенчич. В тот день она провела на корте почти пять часов.

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В субботу, как и в четверг, играм в Монреале мешал дождь. Вернее, первому полуфинальному запуску, в котором Пегула довольно сенсационно обыграла первую ракетку мира Игу Свентек, он не помешал, а вот Самсонова и Рыбакина вынуждены были выйти на корт воскресным утром по монреальскому времени. Что еще печальнее, организаторы поставили финал примерно через два часа после полуфинала. Да, это делалось для публики, чтобы болельщики не скучали и долго не мучились в ожидании. Но теннисистке из России восстановиться за такое короткое время было практически нереально. «Честно говоря, я бы хотела иметь больше времени, но они [организаторы] сказали, что это невозможно, так что ничего страшного», — отреагировала после матча Самсонова.

На десять больше

Долго описывать мучения Людмилы в решающем матче с Пегулой нет особого смысла. Финальный матч получился абсолютно односторонним, без какой-либо серьезной интриги. Со счета 1:1 в стартовой партии Самсонова проиграла 11 геймов подряд. Хотя вторую партию Людмила начала с 40:0 на своей подаче, и какая-то надежда если не на победу, то на более-менее равную борьбу забрезжила. Впрочем, как забрезжила, так и перестала — Самсонова отдала этот гейм, после чего продолжила сорить невынужденными ошибками, срывая удар за ударом.

Ноги почти не работали, что сразу же поставило россиянку в безвыходное положение — она просто не успевала и много ошибалась. В итоге Пегула победила во втором сете 6:0 и теперь поднимется на третью строчку рейтинга WTA, потеснив Рыбакину. В общей сложности Самсонова выиграла только 21 розыгрыш в матче против 51 у оппонентки — разница для тенниса просто гигантская.

При этом Самсонову нельзя ругать — она и так прыгнула выше головы, обыграв по ходу турнира сразу двух представительниц топ-5 (больше, чем до этого за всю карьеру). Финал стал для Самсоновой первым на WTA 1000, пусть и скоротечным — всего 49 минут. Мало того, Людмила — первая российская теннисистка за без малого четыре года, добравшаяся до решающего матча на WTA 1000. В 2019 году в Цинциннати это сделала Светлана Кузнецова, уступившая Мэдисон Кис. А последней чемпионкой стала Елена Веснина, обыгравшая всё ту же Кузнецову в 2017 году в финале Индиан-Уэллса.

— Самсонова — молодец, второй год подряд здорово проводит американскую серию, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» титулованный российский теннисист Андрей Чесноков. — В прошлом сезоне были титулы в Вашингтоне и Кливленде. В этом — полуфинал Вашингтона и финал Монреаля. После такого изнурительного турнира в Цинциннати Людмиле будет тяжело дойти далеко, а вот на US Open она вполне может забраться очень высоко. Уровень игры у россиянки сейчас просто выдающийся. Обыграть Соболенко и Рыбакину в таком мощном стиле — дорогого стоит.

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В рейтинге Самсонова совершила качественный скачок — с 18-го места на 12-е. При этом она стала первой ракеткой страны, опередив всего на 10 баллов соотечественницу Дарью Касаткину (13). В топ-20 Россию также представляет Вероника Кудерметова (16). В топ-30 Екатерина Александрова (21) и Анастасия Потапова (27). В Цинциннати сыграют все наши лидеры плюс 37-й номер рейтинга Анна Блинкова и возвращающаяся в тур после тяжелой травмы Анастасия Павлюченкова. Сейчас олимпийская чемпионка замыкает топ-100.

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