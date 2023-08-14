Губернатор иранской провинции Фарс рассказал о мотивах теракта в мечети Шах-Черах

Мотивом террористов, напавших на мечеть Шах-Черах в городе Ширазе провинции Фарс в Иране, могла стать месть за казнь других террористов. Об этом заявил губернатор провинции Мохаммад Хади Имание в понедельник, 14 августа.

Двое злоумышленников напали на мечеть Шах-Черах накануне вечером. По последним данным местных СМИ, пострадали восемь человек. Жертвой атаки стал один мужчина — охранник. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Известно, что нападавшие являются иностранцами. Один из них был ликвидирован полицией, второй скрылся.

Как передает телеканал «Аль-Джазира», губернатор сообщил журналистам, что нападавшие хотели «отомстить за казнь двух террористов, осужденных за совершение нападения на тот же храм в прошлом году».

«Мотивом <…> была месть за казнь двух террористов, совершивших предыдущий теракт, их целью был расстрел рядов людей, совершающих коллективную молитву», — сказал губернатор.

При этом за теракт, совершенный 13 августа, пока ни одна организация не взяла на себя ответственность.

Сообщается также, что к настоящему времени власти Ирана арестовали по подозрению в причастности к теракту восемь человек.

В октябре 2022 года 15 человек были убиты и 45 ранены в результате вооруженного нападения на саму святыню. Тогда «Исламское государство» (ИГ, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за нападение.

В июле текущего года власти казнили двух мужчин, обвиненных в нападении. Трое других фигурантов дела были приговорены к пяти, 15 и 25 годам лишения свободы по обвинению в принадлежности к «Исламскому государству».