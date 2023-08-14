Евро на Мосбирже превысил 111 рублей

Курс евро превысил отметку в 111 рублей впервые с 23 марта прошлого года, следует из данных на сайте Московской биржи.

Расчетами «завтра» евро торгуется по 111,13 рубля. С момента закрытия торгов в пятницу европейская валюта поднялась в цене на 2,36 рубля.

При этом доллар США также вырос, «прибавка» составила 2,19 рубля. Курс американской валюты зафиксирован уровне 101,62 рубля.

Ранее в этот день помощник президента РФ Максим Орешкин предрек нормализацию курса рубля в ближайшее время. По его словам, основной причиной ослабления нацвалюты и ускорения инфляции является мягкая денежно-кредитная политика.