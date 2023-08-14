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Украинский генерал Наев заявил, что ВСУ готовятся к наступлению России на Киев

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Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил, что российские войска могут начать наступление на Киев, поэтому украинское командование повышает уровень обороны. Об этом он рассказал в понедельник, 14 августа, в интервью агентству РБК-Украина.

По его словам, украинская разведка постоянно следит за ситуацией и своевременно доводит информацию до руководства армии и командующих группировок.

«Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал. <...> Вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами», — предположил Наев.

Командующий при этом отметил, что ВСУ делают всё, чтобы повысить способность не допустить «успешных враждебных действий» на киевском направлении. Он добавил, что с учетом этой ситуации к работе также привлекаются председатели военных администраций и другие составляющие силы обороны и безопасности.

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Ранее, 10 августа, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что ВС России готовы к полноценному наступлению, но пока выгодно находиться в активной обороне. Он объяснил готовность к наступлению хорошей эшелонированной обороной российских сил и средств, а также высокой степенью подготовки военнослужащих РФ, в том числе и мобилизованных.

До этого, 4 августа, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские военные способны дойти до Киева за 12 часов. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сделал существенную ошибку, оценивая возможности и силу российских войск, поэтому отбрасывать худшие сценарии развития ситуации для украинских войск и киевских властей не стоит.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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