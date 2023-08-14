Украинский генерал Наев заявил, что ВСУ готовятся к наступлению России на Киев

Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил, что российские войска могут начать наступление на Киев, поэтому украинское командование повышает уровень обороны. Об этом он рассказал в понедельник, 14 августа, в интервью агентству РБК-Украина.

По его словам, украинская разведка постоянно следит за ситуацией и своевременно доводит информацию до руководства армии и командующих группировок.

«Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал. <...> Вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами», — предположил Наев.

Командующий при этом отметил, что ВСУ делают всё, чтобы повысить способность не допустить «успешных враждебных действий» на киевском направлении. Он добавил, что с учетом этой ситуации к работе также привлекаются председатели военных администраций и другие составляющие силы обороны и безопасности.

Ранее, 10 августа, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что ВС России готовы к полноценному наступлению, но пока выгодно находиться в активной обороне. Он объяснил готовность к наступлению хорошей эшелонированной обороной российских сил и средств, а также высокой степенью подготовки военнослужащих РФ, в том числе и мобилизованных.

До этого, 4 августа, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские военные способны дойти до Киева за 12 часов. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сделал существенную ошибку, оценивая возможности и силу российских войск, поэтому отбрасывать худшие сценарии развития ситуации для украинских войск и киевских властей не стоит.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.