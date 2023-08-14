Реклама
Прямой эфир
Мир
В ВСУ признали повышение боеспособности из-за опасения наступления на Киев
Мир
СМИ узнали о включении США дронов MQ-9A в пакет военной помощи Тайваню
Политика
Путин проводит встречу с главой «Росатома» Лихачевым
Экономика
ЦБ не увидел угроз для финансовой стабильности РФ в текущей динамике курса рубля
Мир
СБУ заявила о задержании двух жительниц Киева за посты в соцсетях
Политика
Путин заявил об открытости РФ к военно-техническому сотрудничеству
Мир
МИД КНР заявил о поддержании стратегического диалога между Путиным и Си Цзиньпином
Общество
Командира танковой роты ВСУ осудили в ЛНР на 15 лет
Происшествия
Детская больница Белгорода подтвердила госпитализацию девочки после атаки БПЛА
Экономика
Доллар поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года
Спорт
Неймар подписал контракт с «Аль-Хилялем» до лета 2025 года
Экономика
Курс евро превысил 111 рублей впервые с марта 2022 года
Общество
В Дагестане спасли оказавшуюся на подоконнике 9 этажа двухлетнюю девочку

Глава «Росатома» рассказал о строительстве АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке

0
Фото: Официальный сайт президента РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Росатом» планирует строить атомные электростанции (АЭС) в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом 14 августа сообщил глава госкорпорации на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы планируем немного нарастить генерацию в центре, заметно увеличить на Урале и прийти в Сибирь и на Дальний Восток. И Челябинская область, и Хабаровский край положительно относятся к развитию атомных компетенций», — сказал Лихачев.

Также Лихачев рассказал, что Россия продолжает участвовать в проекте Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) во Франции.

«Мы продолжаем активно участвовать в проекте ИТЭР, это международный проект в Кадараше. Руководство проекта демонстрирует высокую востребованность наших технологий, по поставкам, по работе специалистов. В общем, несмотря на все сложности, этот международный проект реализуется, само собой», — сказал глава «Росатома».

«До 2035 года нам нужно построить 17 блоков АЭС»
Глава «Росатома» Алексей Лихачев — о ликвидации полигона «Красный Бор», новых объектах и контрактах за рубежом

Ранее, 15 июня, Лихачев рассказал, что с 2030-х годов атомная энергетика будет активно развиваться на востоке России. По его словам, в настоящее время в зауральской части практически отсутствуют АЭС, однако в будущем эта ситуация начнет меняться.

Глава «Росатома» также спрогнозировал заказ как минимум 15 плавучих атомных энергоблоков для работы вдоль Северного морского пути. По словам Лихачева, один блок обладает мощностью от 50 до 100 МВт, всего на борту будет по два. Он отметил, что эта технология очень востребована в условиях Арктики с учетом соотношения параметров, востребованности и экономических показателей.

В конце мая Лихачев заявил, что перед «Росатомом» стоит задача до 2035 года построить 17 энергоблоков в России. При этом он отмечал, что развитие атомной энергетики позволяет сократить на несколько сотен тысяч тонн выбросы СО2 ежегодно, поэтому работа в этом направлении имеет особое значение.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023