Глава «Росатома» рассказал о строительстве АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке

«Росатом» планирует строить атомные электростанции (АЭС) в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом 14 августа сообщил глава госкорпорации на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы планируем немного нарастить генерацию в центре, заметно увеличить на Урале и прийти в Сибирь и на Дальний Восток. И Челябинская область, и Хабаровский край положительно относятся к развитию атомных компетенций», — сказал Лихачев.

Также Лихачев рассказал, что Россия продолжает участвовать в проекте Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) во Франции.

«Мы продолжаем активно участвовать в проекте ИТЭР, это международный проект в Кадараше. Руководство проекта демонстрирует высокую востребованность наших технологий, по поставкам, по работе специалистов. В общем, несмотря на все сложности, этот международный проект реализуется, само собой», — сказал глава «Росатома».

Ранее, 15 июня, Лихачев рассказал, что с 2030-х годов атомная энергетика будет активно развиваться на востоке России. По его словам, в настоящее время в зауральской части практически отсутствуют АЭС, однако в будущем эта ситуация начнет меняться.

Глава «Росатома» также спрогнозировал заказ как минимум 15 плавучих атомных энергоблоков для работы вдоль Северного морского пути. По словам Лихачева, один блок обладает мощностью от 50 до 100 МВт, всего на борту будет по два. Он отметил, что эта технология очень востребована в условиях Арктики с учетом соотношения параметров, востребованности и экономических показателей.

В конце мая Лихачев заявил, что перед «Росатомом» стоит задача до 2035 года построить 17 энергоблоков в России. При этом он отмечал, что развитие атомной энергетики позволяет сократить на несколько сотен тысяч тонн выбросы СО2 ежегодно, поэтому работа в этом направлении имеет особое значение.