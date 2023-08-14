В Оренбургской области ищут пропавшую 11 августа школьницу

В Оренбургской области идут поиски пропавшей несколько дней назад тринадцатилетней школьницы. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД в понедельник, 14 августа.

«Девочка в период с 2:00 до 5:30 11 августа 2023 года самостоятельно ушла из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пропавшая была одета в черную кофту с длинным рукавом, черные лосины и черные кроссовки. С собой у школьницы были личные документы, мобильный телефон и рюкзак черного цвета.

Особой приметой девочки является шрам от ожога на левой ноге с наружной стороны бедра в виде сердца.

Днем ранее сообщалось, что правоохранители совместно с волонтерами четвертый день ведут поиски двух 15-летних жительниц Адыгеи, которые ранее уже пропадали. Поиски начались 10 августа. Заявление о пропаже девочек написали родители.