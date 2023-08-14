Политолог оценил шансы на улучшение отношений Москвы и Риги с новым кабмином Латвии

С формированием нового правительства Латвии не ожидается улучшения отношений Риги и Москвы. Об этом 14 августа «Известиям» заявил директор Центра международной и региональной политики в Санкт-Петербурге Борис Кузнецов.

Ранее в этот день премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил о своей отставке. Вместе с ним уходит и кабинет министров.

«По той информации, которую я вижу, я не предвещаю никаких изменений в отношениях с Россией. У них четко выстроена политика на обострение отношений с Москвой, пока никаких смягчений не предвидится. Наоборот, я полагаю, что будет дальнейшее обострение отношений. Сейчас всё идет к тому, что насколько наши отношения могут вообще сохраниться на дипломатическом уровне», — сказал Кузнецов.

Правящую коалицию в сейме по итогам октябрьских выборов сформировали партия Кариньша «Новое единство», получившая 26 мест на выборах, «Объединенный список» с 15 депутатами и «Национальное объединение» с 13 депутатами. Оставшиеся четыре партии составили оппозицию.

Кариньш был назначен на пост премьер-министра Латвии в 2019 году.