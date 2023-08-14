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Командира танковой роты ВСУ осудили в ЛНР на 15 лет

Суд ЛНР приговорил командира роты ВСУ к 15 годам за обстрелы мирных домов из танков
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Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
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Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил к 15 годам командира танковой роты 10 отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) старшего лейтенанта Владимира Казюка за обстрел снарядами из танков жилых домов поселка Врубовка Попаснянского района ЛНР. Об этом 14 августа сообщается на сайте Главной военной прокуратуры РФ.

«В суде установлено, что в период с 1 по 5 июня 2022 года Казюк вместе с подчиненными ему военнослужащими (командиры танков, наводчики и механики) в составе трех танковых экипажей произвел из лесополосы, расположенной в семи километрах от поселка Врубовка Попаснянского района Луганской Народной Республики, обстрел 25 осколочно-фугасными снарядами домовладений и общественных мест на нескольких улицах», — сообщает ведомство.

Суд также объявил, что в результате его преступных действий было разрушено два жилых дома. Ведомство также отмечает, что данные обстрелы были также нацелены на запугивание мирных жителей, однако они не пострадали, так как находились в подвальных укрытиях. Известно, что Казюка приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Ранее, 3 июля, Верховный суд назначил 14 лет колонии строгого режима боевику 54-й механизированной бригады ВСУ Александру Пинковскому, который кинул гранату в жилой дом в Лисичанске. Пинковского признали виновным в покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте.

Еще ранее, 21 июня, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 21 июня сообщил, что суды ЛНР и Донецкой Народной Республики приговорили к длительным срокам заключения, в том числе к пожизненному, свыше 30 украинских боевиков за преступления в отношении мирного населения. По словам главы, после освобождения Мариуполя и других населенных пунктов многие украинские боевики сдались в плен. В результате проверок в суды было направлено 90 уголовных дел.

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