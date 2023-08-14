Лихачев заявил, что Росатом будет строить АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке

Лихачев заявил, что Росатом будет строить АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке

2023-08-14 14:23:04

2023-08-14 14:23:04

2023-08-14 14:23:04

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