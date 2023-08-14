Премьер Латвии Кариньш объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в ходе пресс-конференции объявил о своей отставке. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает портал LSM.lv.

Политик заявил, что подаст прошение об отставке президенту страны Эдгару Ринкевичу в четверг, 17 августа. Кариньш также сообщил, что партии «Новое единство» предложено выдвинуть нового кандидата на пост главы правительства.

По итогам октябрьских выборов партия премьер-министра «Новое единство», получившая 26 мест на выборах, а также «Объединенный список», набравший 15 парламентариев, и Национальное объединение, у которого 13 депутатов, сформировали в сейме правящую коалицию.

Кариньш был назначен на пост премьер-министра Латвии в 2019 году.