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СМИ узнали о включении США дронов MQ-9A в пакет военной помощи Тайваню

CNA: в пакете военной помощи Тайваню на $345 млн США поставят дроны MQ-9A
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Фото: commons.wikimedia.org
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Правительство США передаст Тайваню четыре разведывательных беспилотника MQ-9A в рамках пакета военной помощи на общую сумму $345 млн. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).

«В конце июля Соединенные Штаты объявили, что предоставят Тайваню военную помощь на сумму $345 млн. Люди, знакомые с этим вопросом, сообщили сегодня, что проект рассчитан в основном на четыре MQ-9A для разведки и поиска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что персонал США в настоящее время производит корректировку оборудования. Дата поставки еще не определена.

Доцент Института международных отношений и стратегии Тамканского университета в беседе с агентством отметил, что этот шаг поможет улучшить разведывательное наблюдение и возможности связи в воздушном пространстве вокруг острова.

По его словам, «MQ-9A может усилить способность Тайваня отслеживать и обнаруживать объекты в море и воздушном пространстве, он может захватывать цели во время полета и передавать информацию тыловым артиллерийским подразделениям».

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Президент США Джо Байден подписал указ о выделении $345 млн в качестве военной помощи Тайваню в конце июля. Месяцем ранее издание Taiwan News сообщило, что Вашингтон подписал с властями Тайваня контракт на поставку острову американских противотанковых систем дистанционного минирования M136 Volcano за $146 млн. Контракт предусматривает предоставление 447 единиц вооружений, боеприпасов и комплектующих.

27 июня США безвозмездно передали береговой охране Тайваня беспилотники Jump 20. Предполагается, что с помощью беспилотников Тайвань сможет поддерживать региональную безопасность вместе с соседними странами.

До этого, в конце апреля, военно-морские силы США объявили о старте испытаний подводных беспилотников, которые могут «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе. Адмирал Майкл Гилдей сообщил, что новые беспилотники обладают потенциалом скрытой установки мин.

Оказание Вашингтоном военной помощи Тайваню происходит на фоне конфликта между Китаем и Тайванем, эскалация которого произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

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