Реклама
Прямой эфир
Мир
В ВСУ признали повышение боеспособности из-за опасения наступления на Киев
Мир
СМИ узнали о включении США дронов MQ-9A в пакет военной помощи Тайваню
Политика
Путин проводит встречу с главой «Росатома» Лихачевым
Экономика
ЦБ не увидел угроз для финансовой стабильности РФ в текущей динамике курса рубля
Мир
СБУ заявила о задержании двух жительниц Киева за посты в соцсетях
Политика
Путин заявил об открытости РФ к военно-техническому сотрудничеству
Мир
МИД КНР заявил о поддержании стратегического диалога между Путиным и Си Цзиньпином
Общество
Командира танковой роты ВСУ осудили в ЛНР на 15 лет
Происшествия
Детская больница Белгорода подтвердила госпитализацию девочки после атаки БПЛА
Экономика
Доллар поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года
Спорт
Неймар подписал контракт с «Аль-Хилялем» до лета 2025 года
Экономика
Курс евро превысил 111 рублей впервые с марта 2022 года
Общество
В Дагестане спасли оказавшуюся на подоконнике 9 этажа двухлетнюю девочку

36-я Московская международная книжная ярмарка пройдет в ЦВК «Экспоцентр»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

36-я Московская международная книжная ярмарка в этом году пройдет с 30 августа по 3 сентября в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной. Место проведения книжного смотра было изменено по независящим от организаторов причинам. Оператором крупнейшего международного книжного смотра станет издательство «Художественная литература».

Как и было обещано ранее, издательствам, первым подавшим заявку на участие и победившим в розыгрыше, — ООО «Ад Маргинем Пресс», ООО «Издательство «Гудвин», ИП Верхов Сергей Иванович, ООО «Группа Компаний «РИПОЛ классик» — будет предоставлено право получить оборудованный 4-метровый стенд на ММКЯ, доплатив всего 1 рубль.

Тем, кто подал заявку и оплатил участие в ярмарке в период проведения специальной акции с 1 по 5 декабря 2022 года, как и оговаривалось ранее, организаторы предоставят право выбора места расположения выставочного стенда. Также, учитывая снижение стоимости участия, таким экспонентам будет предоставлено право увеличить площадь выставочного стенда в соответствии с новой стоимостью.

Московская международная книжная ярмарка учреждена в 1977 году и с 1998 года проводится ежегодно. В ярмарке принимает участие более 300 издателей и книгораспространителей из России и других стран. Смотр сопровождается культурной программой, в которую входит более 200 встреч с писателями, презентаций книг, конференций и семинаров. Важной частью Московской международной книжной ярмарки всегда становится деловая программа для профессионалов книжной индустрии.

По традиции в рамках форума состоятся торжественные церемонии награждения лауреатов национального конкурса «Книга года – 2023», XX Международного конкурса государств — участников СНГ «Искусство книги», XII конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2023», а также V сезона всероссийского литературного конкурса «Класс!».

36-я Московская международная книжная ярмарка пройдет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и правительства Москвы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023