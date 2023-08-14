36-я Московская международная книжная ярмарка пройдет в ЦВК «Экспоцентр»

36-я Московская международная книжная ярмарка в этом году пройдет с 30 августа по 3 сентября в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной. Место проведения книжного смотра было изменено по независящим от организаторов причинам. Оператором крупнейшего международного книжного смотра станет издательство «Художественная литература».

Как и было обещано ранее, издательствам, первым подавшим заявку на участие и победившим в розыгрыше, — ООО «Ад Маргинем Пресс», ООО «Издательство «Гудвин», ИП Верхов Сергей Иванович, ООО «Группа Компаний «РИПОЛ классик» — будет предоставлено право получить оборудованный 4-метровый стенд на ММКЯ, доплатив всего 1 рубль.

Тем, кто подал заявку и оплатил участие в ярмарке в период проведения специальной акции с 1 по 5 декабря 2022 года, как и оговаривалось ранее, организаторы предоставят право выбора места расположения выставочного стенда. Также, учитывая снижение стоимости участия, таким экспонентам будет предоставлено право увеличить площадь выставочного стенда в соответствии с новой стоимостью.

Московская международная книжная ярмарка учреждена в 1977 году и с 1998 года проводится ежегодно. В ярмарке принимает участие более 300 издателей и книгораспространителей из России и других стран. Смотр сопровождается культурной программой, в которую входит более 200 встреч с писателями, презентаций книг, конференций и семинаров. Важной частью Московской международной книжной ярмарки всегда становится деловая программа для профессионалов книжной индустрии.

По традиции в рамках форума состоятся торжественные церемонии награждения лауреатов национального конкурса «Книга года – 2023», XX Международного конкурса государств — участников СНГ «Искусство книги», XII конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2023», а также V сезона всероссийского литературного конкурса «Класс!».

36-я Московская международная книжная ярмарка пройдет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и правительства Москвы.