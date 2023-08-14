Еврейская автономная область представит инвестпроекты на выставке «Улица Дальнего Востока»

Важные отраслевые и инвестиционные проекты, перспективы международного делового сотрудничества и планы по развитию инфраструктуры представят гостям павильона Еврейской автономной области на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится 10–17 сентября в рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке. Организатор ВЭФ-2023 — Фонд «Росконгресс».

Посетители павильона смогут ознакомиться с уникальными национальными чертами, природными красотами и инвестиционным потенциалом региона. Ключевой составляющей экспозиции станет радужный мост, поскольку радуга — символ мира, счастья и добра, а также основной элемент областного флага. В качестве экскурсовода выступит робот, рассказывающий гостям об истории региона, его традициях и особенностях. На большом экране внутри павильона планируется показ видеороликов об области, а также крупнейших предприятиях. В частности, посетителям расскажут о производстве железорудного концентрата, добыче брусита и графита, производстве аэродромной техники, лесопромышленных предприятиях.

«В Еврейской автономной области начал работу первый железнодорожный мост между Россией и Китаем Нижнеленинское – Тунцзян. Здесь может появиться мощный транспортно-логистический и производственный комплекс. Это даст экономический стимул для развития региона и всего Дальнего Востока, позволит создать рабочие места самого широкого плана: и для рабочих специальностей, и для высококвалифицированных специалистов — инженеров, программистов, логистов. С экономическим потенциалом области, культурными особенностями и природными богатствами смогут ознакомиться гости и участники Восточного экономического форума», — сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Экспозиция Еврейской автономной области также включит презентацию медкластера в индустриальном парке «Шалом», предприятия по выпуску солнечных батарей, строительства тепличных хозяйств. Гости павильона также смогут узнать о туристических возможностях региона: природном заповеднике «Бастак», музейно-мемориальном комплексе на вершине сопки Июнь-Корань в с. Волочаевка, горнолыжных комплексах Foma рядом с Биробиджаном и «Гора Змеиная» в Облучье, курортной зоне поселка Кульдур.

«Один из основных критериев эффективной работы власти — это уровень жизни населения в регионе. Дома людям должно быть комфортно и безопасно. Но провести масштабные преобразования, открыть новые рабочие места, укрепить сферы здравоохранения, образования, жилищного строительства только за счет собственных бюджетных средств очень сложно. Поэтому одна из важных задач, которая стоит перед главами дальневосточных регионов, — повышение инвестиционной привлекательности территорий. Сегодня ВЭФ — одна из самых продуктивных международных диалоговых площадок. Форум позволяет раскрыть перед потенциальными инвесторами возможности региона и планомерно выстроить сотрудничество в самых разных областях», — отметил губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

Помимо этого, на отдельно стоящей многогранной конструкции будет представлена тема участия ЕАО в специальной военной операции. Это информация о предприятиях, производящих изделия для нужд СВО, и санаториях, оказывающих услуги по реабилитации раненых военных. Будут демонстрироваться трикотажные изделия, специализированная обувь, кровоостанавливающий турникет. Внутри павильона установят модифицированный под участие в СВО автомобиль «Нива». Рядом с павильоном — автомобиль специализированной аэродромной техники (трап для пассажиров самолетов).

Организатор выставки «Улица Дальнего Востока» — Фонд «Росконгресс» при поддержке аппарата полпреда президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.