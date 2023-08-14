В ВСУ признали повышение боеспособности из-за опасения наступления на Киев

Российские войска могут начать новое наступление на Киев, поэтому украинская армия повышает боеспособность на такой случай. Об этом 14 августа заявил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал. Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства РФ», — заявил он порталу «РБК-Украина».

По его словам, такая вероятность существует, но на данный момент не подкреплена силами и средствами.

Наев отметил, что украинская разведка отслеживает ситуацию и доводит информацию до руководства ВСУ, дополняет «Газета.Ru». «Учитывая это, мы делаем всё, чтобы повысить нашу способность не допустить успешных враждебных действий на киевском направлении», — указал генерал.

Ранее, 4 августа, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские военные способны дойти до Киева за 12 часов. По словам экс-генерала, украинский лидер Владимир Зеленский сделал существенную ошибку, оценивая возможности и силу российских войск, поэтому отбрасывать худшие сценарии развития ситуации для ВСУ и киевских властей не стоит.

Ранее, 2 августа, экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что у России есть все ресурсы, чтобы освободить Харьков, отметив, что ВСУ при этом находятся на грани краха. Он подчеркнул, что взятие городов не является целью спецоперации, которую проводит Россия на Украине. Москва прежде всего придерживается политики освобождения населенных пунктов, указал он.

Также 23 июля полковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что Россия начнет наступление этим летом или осенью, в ходе которого завладеет Харьковом или Одессой. При этом он подчеркнул, что украинские боевики не достигли и не могут достичь ни одной из поставленных тактических целей из-за дефицита человеческого ресурса и отсутствия инфраструктуры.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.