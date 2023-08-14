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Путин проводит встречу с главой «Росатома» Лихачевым

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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин 14 августа проводит встречу с главой корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Речь на ней зашла в том числе о выполнении «Росатомом» планов по гособоронзаказу на 2023 год.

Лихачев заверил главу государства, что корпорация выполнит все взятые на себя обязательства по данному вопросу.

«Мы, несмотря на внешнее давление, прошли первое полугодие уверенно. Все позитивные тенденции сохраняются. Можем говорить сейчас о прогнозе до конца года по экономическим показателям, по основным проектам. Гособоронзаказ будет выполнен на 100%», — заявил Лихачев в разговоре с Путиным.

Он добавил, что все федеральные проекты выполняются также в срок.

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Ранее, 11 июля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал журналистам, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России удалось в сжатые сроки увеличить производство особо востребованных образцов вооружения для военных боевых задач. Он отметил, что с марта 2022 года количество закупаемых и модернизируемых основных образцов вооружения, военной и специальной техники, поставляемых по гособоронзаказу, увеличено в 1,8 раза, а в 2023 году — более чем в пять раз по сравнению с началом 2022 года.

До этого, 4 июля, на совместной коллегии Минобороны и Минпромторга РФ главы ведомств Шойгу и Денис Мантуров обсудили вопрос выполнения государственного оборонзаказа. В завершение заседания были сформированы поручения профильным органам военного управления и руководителям ОПК.

Ранее, 10 апреля, в пресс-службе «Росатома» сообщили, что инженеры госкорпорации из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ) должны изготовить в 2024 году прототип плазменного ракетного двигателя для космических полетов. Отмечалось, что институт изготовит прототип плазменного двигателя с повышенными параметрами тяги и удельного импульса.

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