Медведев опубликовал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 14 августа в своем Telegram-канале опубликовал анекдот, посвященный причинам вступления Финляндии в НАТО.

«Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО? — Нам угрожают русские. — А почему они нам угрожают? — Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», — написал он.

Ранее, 25 июля, бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что решение Финляндии вступить в НАТО поставило страну в невыгодное положение, так и не приведя к ослаблению позиций РФ.

До этого, 13 июля, президент США Джо Байден прибыл в Хельсинки, где принял участие в саммите Соединенных Штатов и стран Скандинавии. Он рассказал, что за три секунды принял решение о вступлении Финляндии в НАТО.

В начале мая финские СМИ сообщили, что Финляндия и США обсуждают соглашение о двустороннем оборонном сотрудничестве. При этом в случае заключения соглашения американские военные смогут использовать финскую территорию и базы для проведения учений и хранения материалов.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает данную стратегию свидетельством утраты Хельсинки суверенитета.

Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля.