Путин заявил, что РФ открыта к сотрудничеству со всем, кто отстаивает свой независимый путь развития

Путин заявил, что РФ открыта к сотрудничеству со всем, кто отстаивает свой независимый путь развития

2023-08-14 13:17:23

2023-08-14 13:17:23

2023-08-14 13:17:23

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