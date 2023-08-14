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МИД КНР заявил о поддержании стратегического диалога между Путиным и Си Цзиньпином

МИД КНР: Путин и Си Цзиньпин поддерживают диалог в разных форматах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают поддерживать стратегические коммуникации по различным вопросам. Об этом 14 августа заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Лидеры России и Китая всегда поддерживают стратегические коммуникации в различных форматах по разнообразной и комплексной повестке», — отметил дипломат на брифинге.

Он указал, что обе страны последовательно проводят двусторонние обмены на высоком уровне, для того чтобы обсудить сотрудничество и вопросы, которые представляют общий интерес.

При этом Вэньбинь не подтвердил сообщения о том, что российский лидер может осенью может посетить с визитом Китай.

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До этого, 11 июля, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов передал заявление Си Цзиньпина о том, что в Китае ждут приезда Путина в октябре. Планировалось, что глава российского государства примет участие в третьем форуме «Один пояс — один путь».

Как сообщил на следующий день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, точные сроки визита президента РФ в Китай будут согласованы, диалог на различном уровне поддерживается.

Тогда же, 12 июля, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, возглавлявшая официальную делегацию России в КНР, отметила, что российско-китайские переговоры в Пекине прошли «очень успешно», партнерство между странами вышло на самый высокий уровень за всю историю отношений. Важной темой Матвиенко назвала сотрудничество между субъектами РФ и провинциями Китая, в которое вовлечено большинство регионов обеих стран.

Сам председатель КНР приезжал в Москву с визитом в марте текущего года. Тогда Си Цзиньпин провел два раунда переговоров с Владимиром Путиным. По их итогам была подписана декларация, в которой содержится видение перспектив двусторонних отношений стран.

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