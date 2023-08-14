Уголовное дело возбудили из-за нелегального детского лагеря под Кимрами

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту организации нелегального детского лагеря. Учреждение не было включено в реестр организаций отдыха и оздоровления несовершеннолетних.

По данным «Тверских ведомостей», лагерь был открыт в деревне Соболево Кимрского округа. В учреждении находились дети из соседних регионов. При этом у лагеря не было лицензии, он не был заявлен на ведомственную проверку. На территории обнаружены многочисленные санитарные и пожарные нарушения. В частности, на кухне обнаружены антипсихотические препараты. Кроме того, в здании отсутствовала пожарная сигнализация.

Деятельность лагеря была ограничена в судебном порядке из-за небезопасной для жизни и здоровья детей ситуации. Отдыхающих перевезли в оздоровительный лагерь «Салют» или отправили домой.

В отношении директора лагеря возбуждено уголовное дело. Кроме того, юридическое лицо привлечено к административной ответственности с штрафом в размере 500 тыс. рублей. В прокуратуре отметили, что организатор лагеря уже привлекался к ответственности за подобное нарушение в 2017 году, тогда его приговорили к 240 часам общественных работ.