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Посетителям «Лужников» предложили прокатиться на вейкборде в дни МУФ

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Специальный бассейн для вейкбординга работает в «Лужниках» на площадке городской программы «Мой район». Он открылся в рамках Московского урбанистического форума (МУФ), который продлится до 10 сентября, рассказали в мэрии столицы.

Бассейн оснащен мощным буксиром, встать на доску там могут и профессионалы, и любители. Новичкам, включая детей старше 12 лет, научиться кататься помогают инструкторы. Записаться на занятие можно на сайте МУФ. В выходные проходят показательные выступления, в ходе которого спортсмены демонстрируют сложнейшие трюки.

Вейкбординг — вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Он имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и серфингом.

В «Лужниках» также открыта зимняя горка «Путешествие в Рождество» со специальным всепогодным покрытием. Горка разделена на несколько зон катания на сноуборде: для новичков и для профессионалов (с трамплинами и перилами). Также есть трасса для катания на тюбинге.

Кроме того, посетители МУФ могут поиграть в баскетбол, попробовать свои силы в хоккее на роликах, провести силовую тренировку или под руководством тренера заняться йогой в гамаках.

Московский урбанистический форум проходит с 1 августа на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе. Здесь можно узнать о главных достижениях города в различных сферах. Также для посетителей организованы локальные маркеты и модные пространства, подготовлена концертная программа, установлены интерактивные инсталляции и арт-объекты.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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