Жительница Пензенской области лишилась 480 тыс. рублей из-за лжеинвесторов

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении 50-летней женщины. Потерпевшая была уверена, что инвестирует накопления в альтернативную валюту.

По словам жительницы села Лермонтово в Белинском районе, она увидела предложение дополнительного заработка в одном из мессенджеров. Женщина перешла по ссылке на сайт и оставила свои контактные данные. Через некоторое время с ней связался мужчина, который предложил получить доход от инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Потерпевшая перечислила на посторонний электронный кошелек около 480 тыс. рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции принимают меры для установления личности злоумышленника.

Жители Коми за минувшие сутки лишились более 8 млн рублей из-за мошенников. Потерпевшие разглашали данные банковской карты, а также реагировали на предложения дополнительного заработка.