На Украине заявили об участии их спортсменов в Олимпиаде-2024

Украинские спортсмены выступят на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, даже если в них примут участие россияне и белорусы в нейтральном статусе. Об этом 14 августа заявил в интервью Kyodo министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт.

«Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, спортсмены будут представлять наше государство, чтобы все в мире увидели, что Украина есть, была и будет», — сказал он.

Гутцайт отметил, что украинские спортсмены не обращают внимания на соперников, выступающих под нейтральным флагом. Однако если сборные РФ и Республики Беларусь будут выступать под своим флагом, украинская сборная откажется от выступления на Играх.

По словам министра, с начала специальной военной операции в феврале прошлого года 340 украинских спортсменов и тренеров уже погибли, а 343 спортивных объекта оказались частично или полностью разрушены.

Ранее, 28 марта, исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов.

Позднее, 23 июля, глава НОК Украины Гутцайт заявил, что Киев рассматривает возможность отказа от бойкота спортивных соревнований, в которых участвуют спортсмены из России и Белоруссии. Причиной этого стал отказ Международного олимпийского комитета от официального приглашения России и Белоруссии на Олимпиаду-2024 в Париже.

После этого, 26 июля, минспорта Украины разрешило своим атлетам принимать участие в международных соревнованиях, где выступают также спортсмены из России и Белоруссии под нейтральным флагом и не заявляют о своей национальности.