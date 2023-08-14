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На Украине заявили об участии их спортсменов в Олимпиаде-2024

Гутцайт: украинские спортсмены будут на Олимпиаде-2024, даже если там выступят россияне
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Украинские спортсмены выступят на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, даже если в них примут участие россияне и белорусы в нейтральном статусе. Об этом 14 августа заявил в интервью Kyodo министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт.

«Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, спортсмены будут представлять наше государство, чтобы все в мире увидели, что Украина есть, была и будет», — сказал он.

Гутцайт отметил, что украинские спортсмены не обращают внимания на соперников, выступающих под нейтральным флагом. Однако если сборные РФ и Республики Беларусь будут выступать под своим флагом, украинская сборная откажется от выступления на Играх.

По словам министра, с начала специальной военной операции в феврале прошлого года 340 украинских спортсменов и тренеров уже погибли, а 343 спортивных объекта оказались частично или полностью разрушены.

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Ранее, 28 марта, исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов.

Позднее, 23 июля, глава НОК Украины Гутцайт заявил, что Киев рассматривает возможность отказа от бойкота спортивных соревнований, в которых участвуют спортсмены из России и Белоруссии. Причиной этого стал отказ Международного олимпийского комитета от официального приглашения России и Белоруссии на Олимпиаду-2024 в Париже.

После этого, 26 июля, минспорта Украины разрешило своим атлетам принимать участие в международных соревнованиях, где выступают также спортсмены из России и Белоруссии под нейтральным флагом и не заявляют о своей национальности.

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