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В Стамбуле один человек погиб и один пострадал после взрыва на верфи

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Фото: milliyet.com.tr
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На судне на верфи в порту Стамбула прогремел взрыв, в результате происшествия один человек погиб. Об этом 14 августа сообщает турецкая газета Milliyet.

«Взрыв прогремел в отсеке для отходов судна на верфи в порту Тузла в 10:30», — пишет издание.

По данным СМИ, происшествие случилось в результате сжатия газа. В момент ЧП в отсеке находились двое рабочих верфи. Один из них погиб, второй получил легкие ранения.

На месте происшествия находятся представители экстренных служб.

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Ранее, 7 августа, взрыв прогремел на элеваторе в турецком порту в Дериндже. Сообщалось, что его причиной стала детонация зерновой пыли. Ранения получили 13 человек, одного из которых удалось вытащить из-под обломков после взрыва. 9 августа стало известно, что один из пострадавших мужчин во время взрыва на элеваторе скончался в больнице. 14 августа умерла еще одна госпитализированная женщина.

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