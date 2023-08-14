Защитное покрытие нанесли на федеральные трассы в Орловской области

Защитное покрытие уложили на участках федеральных трасс в Орловской области. Оно позволит значительно продлить срок службы дорог.

Покрытие выполнено в три слоя из битумоминеральной смеси с нанесением мембраны из битумнополимерной эмульсии. Об этом сообщает InfoOrel.ru. Защита применяется на дорогах с высокой интенсивностью движения. Методика позволяет сохранить дорогу ровной и повышает коэффициент сцепления колес машин с асфальтом.

Защитное покрытие обустроили на трассах М-2 «Крым», Р-119 Орел — Тамбов и Р-92 Калуга — Орел. Также на участках укрепили обочины и нанесли разметку из термопластика.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области ищут подрядчиков для ремонта двух мостов в Задонском районе. Максимальная стоимость работ оценивается в 143,5 млн рублей.