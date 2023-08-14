СМИ сообщили о гибели в Армении временного поверенного в делах Украины Сенченко
Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко 13 августа утонул в озере Севан. Об этом в понедельник, 14 августа, ТАСС сообщили источники в правоохранительных структурах республики.
Причины произошедшего на данный момент выясняются, дополняет «Газета.Ru».
Министерство иностранных дел страны подтвердило гибель Сенченко изданию «РБК-Украина».
Ранее, 18 января, в Броварах под Киевом разбился вертолет, в результате чего погибли глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Служба безопасности Украины (СБУ) рассматривала три версии крушения, в числе которых нарушение правил полета, техническая неисправность воздушного судна и умышленные действия по уничтожению транспортного средства.