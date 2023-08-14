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Депутат ГД Аксаков считает, что большинство россиян не интересует курс доллара

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в понедельник, 14 августа, высказал мнение, что большинство россиян не интересует курс рубля и доллара. Так он прокомментировал рост курса американской валюты до 100 рублей.

По словам депутата, сам он следит за изменениями соотношения российской и иностранной валюты по работе.

«Я за соотношением «рубль — доллар» слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения, наплевать на это соотношение», — отметил Аксаков в беседе с агентством Ura.ru.

Он добавил также, что ситуация с курсом валют находится под контролем государства.

Аксаков также заметил, что в Чувашии, от которой он избирался в Думу, предприятия загружены и объемы производства наращиваются и там никому нет дела до курса доллара.

«Республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям», — отметил депутат.

Он добавил, что страна в настоящее время находится «на пике развития в новейшей истории», и «такого состояния позитивного развития» он не видел «в современной России после Советского Союза никогда», передает «Газета.Ru».

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В понедельник курс доллара на Мосбирже превысил 101 рубль, евро — 110 рублей.

В этот же день в Центробанке (ЦБ) РФ сообщили, что не наблюдает угрозы для финансовой стабильности России на фоне ослабления курса рубля. Там отметили, что обменный курс формируется под влиянием большого числа факторов. Так, наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса.

11 августа финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что поддержку российской нацвалюте могут оказать повышение Центробанком ключевой ставки, а также жесткая риторика регулятора. Кроме того, по его мнению, на курс может повлиять превышение стоимости Brent до уровня $90.

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