Грузовик сбил молодую пару на велосипеде в Липецкой области

В Усманском районе Липецкой области на молодую пару на велосипеде наехал грузовик. Молодой человек госпитализирован, его пассажирка погибла, сообщает региональное УМВД России.

Авария произошла в ночь на 12 августа на автодороге Усмань — Поддубовка — Воробьевка. Предварительно установлено, что 22-летний водитель грузовика «ГАЗ» сбил молодую пару, передвигавшуюся на велосипеде, пишет GOROD48.

В результате наезда велосипедист получил различные травмы и был госпитализирован. Его пассажирка погибла на месте.

Как уточняет LipetskMedia, по факту смертельного ДТП правоохранительные органы начали проверку. Все обстоятельства устанавливаются.

27 июля в Якутии 35-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 сбил 24-летнего велосипедиста, двигавшегося по встречной полосе. Молодой человек погиб на месте.