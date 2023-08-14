Мужчина погиб от удара током в Ленинградской области
В Ленинградской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели 76-летнего электрика. Мужчина получил удар током.
Трагедия произошла во Всеволожском районе. По предварительным данным, потерпевший решил покрасить трансформаторную будку в СНТ «Интеграл», не отключив объект от электроснабжения. Об этом сообщает телеканал «78».
От полученной травмы мужчина скончался на месте. По факту происшествия проводится проверка.
9 августа в Оренбургской области после удара током была госпитализирована 15-летняя девочка. Пострадавшая пыталась подключить удлинитель, но оборудование оказалось неисправным. Девочка получила ожоги кисти руки.