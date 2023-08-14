До 440 млн рублей направят на транспортировку мусора в Воронежской области
Власти Воронежской области объявили конкурс для определения подрядчика, который займется транспортировкой отходов в двух районах. Начальная стоимость контрактов составляет 438,77 млн рублей.
В качестве заказчика выступает «Облкоммунсервис». В Лискинском районе подрядчик в 2023 году получит до 19,5 млн рублей за транспортировку мусора. В последующие два года максимальная стоимость услуг оценивается в 116,8 млн рублей за каждый год. Об этом сообщает ИА «Абирег».
В Калачеевском районе в 2023 году подрядчик получит до 14,3 млн рублей. В последующие два года максимальная стоимость работ составит до 85,67 млн рублей.
Контракт предусматривает транспортировку мусора от мест накопления к объектам переработки. Победитель торгов будет назван 30 августа.
В Астраханской области с начала лета ликвидировали 781 несанкционированную свалку. Больше 550 скоплений мусора были обнаружены в районах контейнерных площадок.