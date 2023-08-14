Мужчина погиб при столкновении двух «ВАЗов» в Томской области

В Томской области в результате столкновения «ВАЗов» один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в воскресенье, 13 августа, на автодороге Каргала — Бакчар. Предварительно установлено, что 49-летний водитель ВАЗ-2106 при выезде со второстепенной дороги не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 33-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель «шестерки» погиб на месте. Водитель второй машины получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, пишет РИА «Томск».

Ранее, 14 августа, сообщалось о столкновении Mitsubishi Lancer и Honda на федеральной автодороге Чита — Забайкальск. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще шесть человек были госпитализированы с различными травмами.