Детская больница Белгорода подтвердила госпитализацию девочки после атаки БПЛА

Девочка пострадала в Белгороде в результате атаки украинского беспилотника в воскресенье, 13 августа. Об этом 14 августа сообщил «РИА Новости» и.о. главврача детской областной больницы Андрей Тулинов.

Он рассказал, что состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести и скоро ей проведут операцию.

Как при этом уточнил губернатор белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, 10-летняя девочка поступила в больницу с инородным телом в проекции правого локтевого сустава и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы. Во время инцидента она гуляла возле дома, в который врезался БПЛА.

Помимо этого глава региона рассказал, что в результате атаки украинского беспилотника есть повреждения в пяти квартирах города: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Также повреждения получили 16 автомобилей и один хозяйственный объект.

Вечером в воскресенье, 13 августа, жители Белгорода сообщили о хлопке, произошедшем в районе улицы Есенина. Очевидцы делились кадрами в соцсетях, где был запечатлен поврежденный фасад многоэтажного дома.

Позднее в Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией области.

Также в тот день военное ведомство рассказало о ликвидации над регионом еще одного украинского беспилотника. Это была третья попытка за день Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Белгородскую область с помощью БПЛА.

Первую атаку на регион ВС РФ отразили около 04:00 утра. О пресечении второй атаки стало известно около 11:00 утра.