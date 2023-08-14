Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме указали на признание Зеленского в военных преступлениях
Армия
Шойгу доложили об эффективном применении Су-57 в зоне СВО
Общество
Метеоролог рассказал о новом надвигающемся на Приморье тайфуне
Мир
Кличко обсудил поставки дальнобойного вооружения Украине с министром финансов ФРГ
Экономика
ЦБ не увидел угроз для финансовой стабильности РФ в текущей динамике курса рубля
Спорт
Чешский хоккеист Сафин получил российский паспорт
Политика
Путин заявил об открытости РФ к военно-техническому сотрудничеству
Мир
МВД Польши сообщило о задержании двух россиян по обвинению в шпионаже
Происшествия
Детская больница Белгорода подтвердила госпитализацию девочки после атаки БПЛА
Экономика
Доллар поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года
Общество
Пассажиры задержанного рейса из Екатеринбурга в Анталью пришли в офис Red Wings
Экономика
Курс евро превысил 111 рублей впервые с марта 2022 года
Общество
Хуснуллин заявил о планах восстановить аэропорт Донецка в ближайшие пять лет
Сюжет:

Детская больница Белгорода подтвердила госпитализацию девочки после атаки БПЛА

0
Фото: t.me/vvgladkov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девочка пострадала в Белгороде в результате атаки украинского беспилотника в воскресенье, 13 августа. Об этом 14 августа сообщил «РИА Новости» и.о. главврача детской областной больницы Андрей Тулинов.

Он рассказал, что состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести и скоро ей проведут операцию.

Как при этом уточнил губернатор белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, 10-летняя девочка поступила в больницу с инородным телом в проекции правого локтевого сустава и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы. Во время инцидента она гуляла возле дома, в который врезался БПЛА.

Воздушная оборона: отражены атаки дронов на Крым, Курскую и Белгородскую области
Армия РФ наносит удары по аэродромам, местам базирования и изготовления украинских БПЛА, что скоро скажется на их активности, уверены эксперты

Помимо этого глава региона рассказал, что в результате атаки украинского беспилотника есть повреждения в пяти квартирах города: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Также повреждения получили 16 автомобилей и один хозяйственный объект.

Вечером в воскресенье, 13 августа, жители Белгорода сообщили о хлопке, произошедшем в районе улицы Есенина. Очевидцы делились кадрами в соцсетях, где был запечатлен поврежденный фасад многоэтажного дома.

Позднее в Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией области.

Также в тот день военное ведомство рассказало о ликвидации над регионом еще одного украинского беспилотника. Это была третья попытка за день Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Белгородскую область с помощью БПЛА.

Первую атаку на регион ВС РФ отразили около 04:00 утра. О пресечении второй атаки стало известно около 11:00 утра.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023