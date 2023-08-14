Жители Коми лишились 8 млн рублей из-за мошенников за сутки

За минувшие сутки восемь жителей Республики Коми стали жертвами телефонных мошенников. Общий ущерб превысил 8 млн рублей.

Троим жителям Сыктывкара злоумышленники звонили якобы от имени банков. Они убеждали потерпевших, что на их имя оформлены несанкционированные кредиты. Сыктывкарцы соглашались сообщить данные карты и SMS-коды, после чего с их счетов списывались денежные средства. Ущерб составил 4,1 млн рублей. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Жители Воркуты и Ухты получали предложения «дополнительного заработка» на бирже. Потерпевшие регистрировались на подозрительных сайтах и перечисляли средства на электронные кошельки. Ущерб составил около 4 млн рублей.

По каждому факту возбуждено уголовное дело.

В Тамбовской области сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего парня, который подозревается в выполнении курьерских услуг для телефонных мошенников. Молодой человек приезжал к пенсионерам и забирал у них наличные деньги. Пожилые люди были уверены, что их родственники попали в ДТП. Общий ущерб составил 820 тыс. рублей.