Водитель такси насмерть сбил пешехода в Алтайском крае

В районе села Шелаболиха Алтайского края легковой автомобиль насмерть сбил мужчину-пешехода. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 13 августа на автодороге Павловск — Камень-на-Оби — граница с Новосибирской областью. Предварительно установлено, что 38-летний водитель ВАЗ-2108 допустил наезд на 35-летнего мужчину.

«Переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет altapress.ru со ссылкой на Telegram-канал «Инцидент Барнаул», за рулем автомобиля был таксист.

Всего за минувшую неделю на дорогах региона зафиксировано 56 ДТП, в которых погибли четыре человека, еще 83, в том числе 15 детей, пострадали.