Жителей Калининградской области предупредили о жаре до +34 градусов
Синоптики прогнозируют жару на территории Калининградской области на этой неделе. Наиболее теплым днем станет вторник, 15 августа.
Согласно прогнозам, температура воздуха в дневные часы может составлять +28…+34 градуса. В конце рабочей недели вероятны дожди. Об этом сообщает ИА FlashNord.
Повышение среднесуточной температуры будет способствовать постепенному прогреву акватории Балтийского моря.
Ранее в этот день «желтый» уровень погодной опасности объявили в Самарской области. В течение суток в регионе ожидаются усиление ветра до 18 м/с и грозы.