Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме указали на признание Зеленского в военных преступлениях
Армия
Шойгу доложили об эффективном применении Су-57 в зоне СВО
Общество
Метеоролог рассказал о новом надвигающемся на Приморье тайфуне
Мир
Кличко обсудил поставки дальнобойного вооружения Украине с министром финансов ФРГ
Экономика
ЦБ не увидел угроз для финансовой стабильности РФ в текущей динамике курса рубля
Происшествия
Школа и монастырь пострадали при обстреле ВСУ в Херсонской области
Политика
Путин заявил об открытости РФ к военно-техническому сотрудничеству
Мир
МВД Польши сообщило о задержании двух россиян по обвинению в шпионаже
Происшествия
Детская больница Белгорода подтвердила госпитализацию девочки после атаки БПЛА
Экономика
Доллар поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года
Общество
Пассажиры задержанного рейса из Екатеринбурга в Анталью пришли в офис Red Wings
Экономика
Курс евро превысил 111 рублей впервые с марта 2022 года
Общество
Хуснуллин заявил о планах восстановить аэропорт Донецка в ближайшие пять лет

Робот поможет РЖД в подборе персонала

0
Фото: ТАСС/Олег Елков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

РЖД тестирует в пилотном режиме разработанного «Мегафоном» голосового робота, который проводит первичное собеседование с потенциальными сотрудниками.

Как рассказали в пресс-службе «Мегафона», решение «Интеллектуальная обработка вызовов» позволяет передать искусственному интеллекту часть рутинных задач HR специалистов. Сервис интегрируется с платформой управления подбором персонала «РЖД.Подбор», в которой содержится информация об открытых вакансиях. Система собирает отклики на них или выполняет поиск кандидатов по резюме. Голосовой робот автоматически получает данные кандидата, звонит ему с предложением рассмотреть вакансию и рассказывает о должностных обязанностях, графике работы и других важных условиях. Если собеседник подтверждает, что вакансия ему интересна, звонок переводится на сотрудника службы персонала РЖД.

Голосовой ассистент начинает общение по заранее разработанным сценариям, но подстраивается и обучается в процессе диалога. Как отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» Наталья Талдыкина, робот «предоставляет кандидатам информацию о вакансии в выверенных и точных формулировках, что удобно для восприятия, способен ответить на вопросы и поддержать разговор».

По словам начальника департамента управления персоналом РЖД Сергея Саратова, в настоящее время IT-решение от «Мегафона» используется в пилотном режиме. «В месяц голосовой робот совершает более 8 тыс. звонков. Этот инструмент позволил нам снизить нагрузку на HR специалистов и сократить время первичной коммуникации с кандидатом. Также мы видим, что робот существенно повышает конверсию кандидатов, записанных на интервью», — рассказал Саратов. Он уточнил, что объем найма компании с внешнего рынка труда достигает 100 тыс. человек в год, и при таких показателях «автоматизация HR процессов и роботизация рекрутинга — один из приоритетов кадрового блока».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023