Робот поможет РЖД в подборе персонала

РЖД тестирует в пилотном режиме разработанного «Мегафоном» голосового робота, который проводит первичное собеседование с потенциальными сотрудниками.

Как рассказали в пресс-службе «Мегафона», решение «Интеллектуальная обработка вызовов» позволяет передать искусственному интеллекту часть рутинных задач HR специалистов. Сервис интегрируется с платформой управления подбором персонала «РЖД.Подбор», в которой содержится информация об открытых вакансиях. Система собирает отклики на них или выполняет поиск кандидатов по резюме. Голосовой робот автоматически получает данные кандидата, звонит ему с предложением рассмотреть вакансию и рассказывает о должностных обязанностях, графике работы и других важных условиях. Если собеседник подтверждает, что вакансия ему интересна, звонок переводится на сотрудника службы персонала РЖД.

Голосовой ассистент начинает общение по заранее разработанным сценариям, но подстраивается и обучается в процессе диалога. Как отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» Наталья Талдыкина, робот «предоставляет кандидатам информацию о вакансии в выверенных и точных формулировках, что удобно для восприятия, способен ответить на вопросы и поддержать разговор».

По словам начальника департамента управления персоналом РЖД Сергея Саратова, в настоящее время IT-решение от «Мегафона» используется в пилотном режиме. «В месяц голосовой робот совершает более 8 тыс. звонков. Этот инструмент позволил нам снизить нагрузку на HR специалистов и сократить время первичной коммуникации с кандидатом. Также мы видим, что робот существенно повышает конверсию кандидатов, записанных на интервью», — рассказал Саратов. Он уточнил, что объем найма компании с внешнего рынка труда достигает 100 тыс. человек в год, и при таких показателях «автоматизация HR процессов и роботизация рекрутинга — один из приоритетов кадрового блока».