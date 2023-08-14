Три человека пострадали в ДТП в Брянской области
Три человека получили травмы в результате ДТП в Унече (Брянская область). Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на ГИБДД региона.
Авария произошла на улице Ленина. По данным Госавтоинспекции, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 во время поворота налево не предоставил преимущество машине «Лада Приора». В результате столкновения пострадали водитель «ВАЗа» и 18-летний пассажир. Они госпитализированы с переломами миловидного отростка лучевой кости и травмами кистей. 21-летний пассажир «Приоры» получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану лба.
В Забайкальском крае автомобиль Mitsubishi Lancer выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda. Пассажир Mitsubishi и три пассажира Honda погибли. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.