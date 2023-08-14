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Школа и монастырь пострадали при обстреле ВСУ в Херсонской области
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Школа и монастырь пострадали при обстреле ВСУ в Херсонской области

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по школе и Корсунскому женскому монастырю в селе Корсунка Херсонской области. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщил журналистам представитель оперштаба Новой Каховки, к которой относится населенный пункт.

По его словам, церковное учреждение, основанное во второй половине XVIII века, получило повреждения верхней части строения.

«Утренние прилеты по селу Корсунка. Монастырь: (повреждена. — Ред.) крыша, школа — второй этаж», — проинформировал представитель оперштаба.

Он уточнил, что боевики также выпустили шесть снарядов по общежитию в селе Корсунка. Информация о пострадавших не поступала.

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Накануне стало известно, что украинские военные разрушили штаб гуманитарной помощи в Алешках в Херсонской области крупнокалиберным снарядом. Пострадавших нет.

Перед этим, 11 августа, сообщалось, что обстреливают фугасными снарядами поля на левом берегу Днепра в Херсонской области в процессе уборки урожая. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, ежедневно противник наносит от 100 до 200 ударов по левобережной части области, обстреливая в основном гражданские объекты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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