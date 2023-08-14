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Общество
Хуснуллин заявил о планах восстановить аэропорт Донецка в ближайшие пять лет

Хуснуллин заявил о планах восстановить аэропорт Донецка в ближайшие пять лет

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Аэропорт Донецка, который получил сильные повреждения в ходе боевых действий, планируется восстановить в ближайшие пять лет. Об этом 14 августа заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«В Донецке после прекращения спецоперации мы, соответственно, тоже приведем аэропорт в порядок. Он сильно поврежден, но в планах наших где-то в ближайшую пятилетку его точно восстановить», — рассказал он журналистам.

Что касается аэропорта в Мариуполе, то в ближайшие два года его восстанавливать точно не планируется, отметил Хуснуллин. Работы по данному вопросу начнутся в 2026 году. Он также добавил, что само здание аэропорта «сильно разрушено», однако взлетная полоса в «неплохом состоянии».

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Ранее, 5 июня, министр транспорта Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в ближайшее два года планируется открыть аэропорт в городе Мариуполь. Он отметил, что в планы по развитию попадают пять аэропортов — Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Савельев уточнил, что работы по восстановлению остальных аэропортов будут чуть позже, поэтапно, потому что там есть разрушения.

До этого, 1 июня, Хуснуллин рассказал о планах восстановить школы и детские сады в Мариуполе к 1 сентября. Он уточнил, что в Мариуполе уже также отремонтировали школу на 1300 мест, детский сад на 90 мест и еще одну школу на 920 учащихся.

8 августа Путин на совещании по вопросу развития строительной отрасли заявил, что во время своей рабочей поездки в Мариуполь 19 марта «почувствовал гордость за строителей». Глава государства отметил, что он нанес свой визит без предупреждения и его поездка не была инспекцией. Глава государства отметил, что работа строителей напомнила ему муравейник, в котором люди не останавливаются и «работают, работают, работают», даже когда уже стемнело.

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