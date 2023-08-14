Больше 300 человек пострадали от укусов клещей в Калужской области
В Калужской области за неделю 304 человека обратились к медикам с укусами клещей. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, в числе пострадавших — 34 ребенка. Случаи укусов зарегистрированы в Обнинске, Калуге, Дзержинском, Бабынинском, Барятинском, Жуковском, Боровском, Медынском, Ульяновском, Сухиничском, Ферзиковском, Кировском, Жиздринском, Козельском, Малоярославецком и Людиновском районах.
Специалисты лаборатории исследовали больше 170 особей клещей. 31 вредитель оказался переносчиком боррелиоза.
На прошлой неделе в Красноярском крае от укусов клещей пострадали 199 человек. Активность вредителей снизилась, случаи заболеваний клещевыми инфекциями не выявлены.