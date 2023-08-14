«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Самарской области

Синоптики предупреждают жителей Самарской области о грозе и усилении ветра. В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

По данным Приволжского УГМС, неблагоприятные условия ожидаются в течение суток 14 августа. Местами в Самарской области ожидается гроза, скорость юго-восточного ветра составит до 18 м/с. Об этом сообщает НИА «Самара».

Сотрудники МЧС рекомендуют гражданам не покидать здания во время грозы и усиления ветра. Если ветер застал на улице, не следует прятаться около стен домов из-за вероятного падения шифера с крыши. Кроме того, опасно находиться под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. Машины следует парковать вдали от деревьев и шатких конструкций.

Днем ранее синоптики предупредили жителей Челябинской области о заморозках. По ночам температура близка к нулю, при этом в дневные часы воздух прогревается до +25 градусов.