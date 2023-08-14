Реклама
Прямой эфир
Спорт
Британский боец MMA Томсон прилетел в Москву на бой с россиянином Дациком
Спорт
Теннисистка Самсонова обошла Касаткину в рейтинге WTA и стала первой ракеткой РФ
Армия
Летчики рассказали о ликвидации техники ВСУ в зоне СВО вертолетами ВС РФ
Армия
Шойгу доложили об эффективном применении Су-57 в зоне СВО
Туризм
В России появилось новое приложение для автопутешественников
Мир
В Турции заявили о надежде на визит Путина в ближайшие дни
Политика
Путин поручил продлить повышенный налоговый вычет для виноделов до 2026 года
Происшествия
Школа и монастырь пострадали при обстреле ВСУ в Херсонской области
Мир
МВД Польши сообщило о задержании двух россиян по обвинению в шпионаже
Экономика
Доллар поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года
Туризм
Путин поручил дать право регионам вводить курортный сбор
Экономика
Курс евро поднялся выше 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года
Общество
Хуснуллин заявил о планах восстановить аэропорт Донецка в ближайшие пять лет

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Самарской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики предупреждают жителей Самарской области о грозе и усилении ветра. В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

По данным Приволжского УГМС, неблагоприятные условия ожидаются в течение суток 14 августа. Местами в Самарской области ожидается гроза, скорость юго-восточного ветра составит до 18 м/с. Об этом сообщает НИА «Самара».

Сотрудники МЧС рекомендуют гражданам не покидать здания во время грозы и усиления ветра. Если ветер застал на улице, не следует прятаться около стен домов из-за вероятного падения шифера с крыши. Кроме того, опасно находиться под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. Машины следует парковать вдали от деревьев и шатких конструкций.

Днем ранее синоптики предупредили жителей Челябинской области о заморозках. По ночам температура близка к нулю, при этом в дневные часы воздух прогревается до +25 градусов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023