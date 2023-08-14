АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Largus в Тольятти

АвтоВАЗ возобновил производство Lada Largus на заводе в Тольятти. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщается на сайте компании.

Из пресс-релиза следует, что компания перезапускает производство автомобилей на месяц раньше, чем планировалось.

«Всего в августе 2023 года планируется произвести 650 автомобилей Lada Largus различных модификаций», — уточняется в сообщении.

В это число также войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus, которую соберут в Ижевске до конца года, отметили в компании. Кроме того, в Тольятти будут выпущены несколько кузовов, которые планируется использовать в Ижевске для наладки технологического оборудования.

Ранее, 7 августа, «Нетипичный АвтоВАЗ» сообщил, что производство универсала Lada Largus могут перенести на завод «Lada Ижевск» в Удмуртии. Вероятным стартом ижевского конвейера инсайдеры назвали II квартал 2024 года. По их словам, причиной переноса производства Largus стали планы Волжского автозавода увеличить вдвое выпуск Lada Vesta NG в Тольятти, из-за чего АвтоВАЗу понадобится больше производственных мощностей.