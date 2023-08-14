Мошенники начали красть деньги у россиян под предлогом замены социальных карт

Мошенники начали звонить клиентам российских банков на городские номера, представляясь сотрудниками органов социальной поддержки и выманивая данные соцкарты, которые позволяют им получить доступ к онлайн-банку. О новой схеме злоумышленников рассказал в понедельник, 14 августа, начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин.



Он пояснил, что мошенники под видом соцработников звонят банковским клиентам на домашний телефон и предлагают обновить действующие соцкарты. Когда жертва соглашается, ее просят сообщить мобильный номер, на который впоследствии приходит СМС-код, позволяющий преступникам зайти в онлайн-банк потерпевшего и украсть деньги.

«Обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения, поэтому, чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону», — сказал Ревякин в беседе с РБК.

В этот же день эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская сообщила, что мошенники начали использовать функции Telegram в своих целях. Они научились использовать боты в мессенджере, которые могут заменить номер пользователя на номера различных госорганов и служб.

11 августа заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов объяснил, какие запросы смартфона лучше проигнорировать, чтобы избежать мошенников. Запрашиваемые при установке приложения данные — большой массив персональной информации, объяснил он. Не всегда следует давать разрешение на доступ к ней.