В аэропорту Якутска не принимают самолеты из-за низкой видимости

Аэропорт Якутска в понедельник, 14 августа, начал работы только на взлет из-за сильной задымленности. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Роман Кутуков.

Посадка разрешена только судам местных авиалиний.

На кадрах, которые передает корреспондент, видно задымленную взлетную полосу. Видимость составляет не более одного километра.

«Аэропорт Якутска работает по фактической погоде. Сегодня несколько рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга были вынуждены уйти на запасные аэродромы», — рассказал Кутуков.

Ранее, 11 августа, сообщалось, что в Якутии на время запретили сплавы по реке Буотаме в национальном парке «Ленские столбы». Причина — неблагоприятная пожароопасная обстановка и задымленность на территории нацпарка