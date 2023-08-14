Реклама
Прямой эфир
Спорт
Британский боец MMA Томсон прилетел в Москву на бой с россиянином Дациком
Спорт
Теннисистка Самсонова обошла Касаткину в рейтинге WTA и стала первой ракеткой РФ
Армия
Летчики рассказали о ликвидации техники ВСУ в зоне СВО вертолетами ВС РФ
Общество
Рыбаки спасли семью из пяти белух на севере Камчатки
Туризм
В России появилось новое приложение для автопутешественников
Политика
Путин поручил продлить повышенный налоговый вычет для виноделов до 2026 года
Общество
Школьники из Донбасса посетили автодром «Игора Драйв»
Мир
МВД Польши сообщило о задержании двух россиян по обвинению в шпионаже
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 100 рублей
Туризм
Путин поручил дать право регионам вводить курортный сбор
Экономика
Курс евро поднялся выше 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года
Культура
The Sun сообщила о начале работ над сиквелом «Барби»
Происшествия
Более 90 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Саратовской области

В аэропорту Якутска не принимают самолеты из-за низкой видимости

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аэропорт Якутска в понедельник, 14 августа, начал работы только на взлет из-за сильной задымленности. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Роман Кутуков.

Посадка разрешена только судам местных авиалиний.

На кадрах, которые передает корреспондент, видно задымленную взлетную полосу. Видимость составляет не более одного километра.

«Аэропорт Якутска работает по фактической погоде. Сегодня несколько рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга были вынуждены уйти на запасные аэродромы», — рассказал Кутуков.

Ранее, 11 августа, сообщалось, что в Якутии на время запретили сплавы по реке Буотаме в национальном парке «Ленские столбы». Причина — неблагоприятная пожароопасная обстановка и задымленность на территории нацпарка

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023