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Путин поручил продлить повышенный налоговый вычет для виноделов до 2026 года
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Путин поручил продлить повышенный налоговый вычет для виноделов до 2026 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Повышенный налоговый вычет для виноделов должен быть продлен до 2026 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что соответствующие изменения в законодательство должны быть внесены при условии реинвестирования средств в развитие производства и увеличении площадей виноградников.

«Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих продление до 2026 года срока действия повышенного коэффициента, применяемого налогоплательщиками при расчете налогового вычета по акцизу, взимаемому при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла», — отмечено в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.

Исполнить поручение надлежит в срок до 15 декабря 2023 года.

Ранее, 28 июня, Путин на совещании по вопросам развития туризма поддержал идею по поддержке российского виноделия, в частности, предложение Минэкономразвития о налоговом вычете для виноградарей в 2024–2026 годах. Он также отметил, что в данном вопросе важно учесть успешный опыт Дагестана по заключению инвестиционных соглашений с предприятиями, получающими такой налоговый вычет.

До этого, 15 июня, эксперты спрогнозировали рост доли российского вина в мировом производстве. К 2030 году она превысит 3%, заявил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов на площадке «ВиноГрад» в рамках ПМЭФ-2023. Кроме того, динамика производства вина в РФ по объему в 2023 году превысит уровень в 50 млн декалитров.

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