Школьники из Донбасса посетили автодром «Игора Драйв»

Более сотни школьников из Донбасса и Белгородской области, которые проводят каникулы в Санкт-Петербурге по приглашению властей города, 13 августа посетили автодром «Игора Драйв». Детей сопровождают сотрудники фонда помощи детям Донбасса, специально созданного Банком «РОССИЯ».

Гости увидели изнутри работу крупнейшего гоночного комплекса: заглянули в боксы, посидели в спортивных автомобилях и узнали, что такое питлейн. После чего смогли своими глазами понаблюдать за соревнованиями на кубок Санкт-Петербурга по дрифту. Как признались дети, у многих из них исполнилась заветная мечта.

«Давно хотелось побывать, честно, очень нравятся гоночные машины и мотоциклы, и меня просто переполняют эмоции, когда я вижу, как машины ездят и дрифтят», — поделился школьник по имени Егор.

«Я обожаю такие гонки, постоянно смотрю их по телевизору и всегда мечтал тут побывать», — добавил Дмитрий.

Директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева, в свою очередь, отметила, что данный объект мирового уровня действительно вызывает гордость и восхищение, в связи с чем, возможно, кто-то из детей вдохновится примером гонщиков и пилотов и захочет связать свою жизнь с автоспортом в будущем.

Также школьники посетили музей на территории комплекса, где представлена коллекция ретроавтомобилей.

Ранее, 5 августа, школьники из новых регионов России, которых пригласили власти Санкт-Петербурга, в сопровождении учащихся фонда помощи детям Донбасса, побывали в инженерных мастерских автодрома. Ребята смогли заглянуть внутрь автомобилей, на площадке для творчества каждый мог добавить свой штрих к облику спорткаров. В конце экскурсии они понаблюдали за реальной автогонкой.

«Игора Драйв» — уникальный автодром мирового уровня, который объединяет технические виды спорта и развлечения. На территории находится 10 современных трасс для авто- и мотогонок как профессиональных, так и любительских. Комплекс построен с применением самых передовых технологий и готов принимать и участников соревнований, и гостей.