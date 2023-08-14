Реклама
Прямой эфир
Спорт
Британский боец MMA Томсон прилетел в Москву на бой с россиянином Дациком
Спорт
Теннисистка Самсонова обошла Касаткину в рейтинге WTA и стала первой ракеткой РФ
Армия
Летчики рассказали о ликвидации техники ВСУ в зоне СВО вертолетами ВС РФ
Общество
Рыбаки спасли семью из пяти белух на севере Камчатки
Туризм
В России появилось новое приложение для автопутешественников
Политика
Путин поручил продлить повышенный налоговый вычет для виноделов до 2026 года
Общество
Школьники из Донбасса посетили автодром «Игора Драйв»
Мир
МВД Польши сообщило о задержании двух россиян по обвинению в шпионаже
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 100 рублей
Туризм
Путин поручил дать право регионам вводить курортный сбор
Экономика
Курс евро поднялся выше 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года
Культура
The Sun сообщила о начале работ над сиквелом «Барби»
Происшествия
Более 90 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Саратовской области

Школьники из Донбасса посетили автодром «Игора Драйв»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более сотни школьников из Донбасса и Белгородской области, которые проводят каникулы в Санкт-Петербурге по приглашению властей города, 13 августа посетили автодром «Игора Драйв». Детей сопровождают сотрудники фонда помощи детям Донбасса, специально созданного Банком «РОССИЯ».

Гости увидели изнутри работу крупнейшего гоночного комплекса: заглянули в боксы, посидели в спортивных автомобилях и узнали, что такое питлейн. После чего смогли своими глазами понаблюдать за соревнованиями на кубок Санкт-Петербурга по дрифту. Как признались дети, у многих из них исполнилась заветная мечта.

«Давно хотелось побывать, честно, очень нравятся гоночные машины и мотоциклы, и меня просто переполняют эмоции, когда я вижу, как машины ездят и дрифтят», — поделился школьник по имени Егор.

«Я обожаю такие гонки, постоянно смотрю их по телевизору и всегда мечтал тут побывать», — добавил Дмитрий.

Директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева, в свою очередь, отметила, что данный объект мирового уровня действительно вызывает гордость и восхищение, в связи с чем, возможно, кто-то из детей вдохновится примером гонщиков и пилотов и захочет связать свою жизнь с автоспортом в будущем.

Также школьники посетили музей на территории комплекса, где представлена коллекция ретроавтомобилей.

«Чемпионатов у нас много, они не дадут трассам простаивать»
Российский автогонщик Никита Мазепин — о загрузке инфраструктуры в РФ, отстранении от «Формулы-1» и помощи забаненным спортсменам

Ранее, 5 августа, школьники из новых регионов России, которых пригласили власти Санкт-Петербурга, в сопровождении учащихся фонда помощи детям Донбасса, побывали в инженерных мастерских автодрома. Ребята смогли заглянуть внутрь автомобилей, на площадке для творчества каждый мог добавить свой штрих к облику спорткаров. В конце экскурсии они понаблюдали за реальной автогонкой.

«Игора Драйв» — уникальный автодром мирового уровня, который объединяет технические виды спорта и развлечения. На территории находится 10 современных трасс для авто- и мотогонок как профессиональных, так и любительских. Комплекс построен с применением самых передовых технологий и готов принимать и участников соревнований, и гостей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023