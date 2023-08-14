Задерживавшийся самолет с россиянами вернулся из Антальи в Москву

Российские туристы, чей вылет из Антальи в Москву откладывали несколько раз в течение суток, смогли вернуться домой. Как рассказали путешественники «Известиям» 14 августа, самолет приземлился в аэропорту Жуковский.

По словам одной из пассажирок, сначала у них не было никакой информации, почему вылет задерживается. Туристы все находились в салоне воздушного судна, однако оно никуда не двигалось.

«В самолете была ужасная духота, всем становилось плохо. Он не взлетал. Нам не объясняли, в чем проблема», — рассказала вернувшаяся пассажирка.

По ее словам, в этот момент в салоне также не работали кондиционеры. Люди просили их включить, однако экипаж корабля на эти просьбы не реагировал. В связи с чем пассажиры буквально задыхались от жары, одной девушке 14 лет стало плохо.

«Потом пилот вышел на связь и сказал, что не могут запустить двигатель. После этого началась паника, людям стало плохо, и нас потом высадили из самолета», — добавила россиянка.

Еще одна женщина отметила, что все пассажиры «ужасно испугались и переживали».

Из Антальи самолет должен был вылететь 13 августа в 11:35, однако рейс неоднократно переносили. Когда вылет уже был назначен на 20:30 мск, борт принял пассажиров, произошла поломка судна. Часы ожидания люди проводили на креслах в салоне, обмахиваясь журналами и пытаясь успокоить плачущих от жары детей.

В тот же день одна из пассажирок рейса сообщила «Известиям», что причиной задержки самолета с российскими туристами на борту стали технические неполадки. Как объяснила женщина, пассажирам заявили, что сломалось устройство, запускающее двигатели.

Также 13 августа из Антальи пассажирский рейс авиакомпании Red Wings не смог вылететь в Екатеринбург. Задержка была почти на сутки и, по некоторым данным, тоже могла быть вызвана поломкой самолета.

До этого, 10 августа, стало известно, что пассажиров рейса Стамбул — Москва авиакомпании Red Wings задержали в Турции более чем на 11 часов. Людям не предоставили ни условий для ожидания, ни какой-либо конкретной информации о рейсе. Задержку объяснили ремонтом колес самолета.